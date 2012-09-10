Часть Луганщины отказалась от русского языка

{1-} В четырех районах Луганской области (Белокуракинском, Марковском, Новопсковском, Сватовском) русскому языку не будут предоставлять статус регионального.

Решение «О мерах по реализации закона Украины «Об основах государственной языковой политики» в данных районах не будет принято, поскольку русский язык считают родным менее 10% жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Луганского областного совета, передает УНИАН.

По данным ведомства, решение о мерах по реализации языкового закона приняты в 12 из 14 городов областного подчинения, а также в 9 из 17 районов Луганской области. «Депутаты Северодонецкого и Алчевского городских советов, а также Станично-Луганского и Троицкого районных планируют принять решения по нему на ближайших пленарных заседаниях сессий», - говорится в сообщении.

Напомним, 3 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О принципах государственной языковой политики», что вызвало волну протестов во всей Украине. Оппозиция заявляла, что закон принят с существенными нарушениями. Закон разрешает использовать в официальном делопроизводстве не украинский язык, а тот, на котором в этом регионе разговаривает не менее 10% жителей.

Ранее статус регионального русскому языку предоставили Одесса, Севастополь, Харьков, Николаев, Запорожье, Херсон, а также Одесская, Донецкая, Запорожская, Херсонская, Харьковская, Луганская, Днепропетровская области и Крым. Луганский городской совет на сессии 6 сентября принял решение о реализации в городе положений закона «Об основах государственной языковой политики», которое предусматривает предоставление русскому языку статуса регионального.

Фото: novosti-n.mk.ua

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