В Киеве напали на людей, которые агитировали против Партии регионов

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В Киеве неизвестные лица совершили нападение на активистов, которые раздавали листовки против Партии регионов.

Об этом сообщил один из пострадавших Илья Кротенко, передаёт Украинская правда.

"Нападение произошло вчера около 4 вечера. На нашу группу, которая распространяла листовки в Киеве, напали сначала двое, а потом присоединилось еще несколько" братков". Сначала они пытались просто задержать нас, а потом забрать открытки и рюкзаки с листовками", - рассказал активист.

Затем неизвестные силой отобрали фотоаппарат, на который велась видеосъемка. "Инцидент увидели прохожие и остановили нападающего, отобрав у него фотоапарт и вернув нам. После этого приехало три наряда милиции, и пострадавшая Дарья Петришин написала заявление в милицию на обидчика", - рассказал Кротенко.

Активист также отметил, что предварительно к ним подходила милиция и согласилась с тем, что их действия законны.

"За час до этого нас задержала милиция, но потом отпустила, признав наши действия вполне законными", - добавил он.

Напомним, рейтинг нарушителей среди политических партий и кандидатов в ходе избирательной кампании возглавляет Партия регионов. На счету регионалов 188 инцидентов, второе место (47 нарушений) - за самовыдвиженцами в одномандатных мажоритарных округах. Третье - у Коммунистической партии Украины с шестью случаями, четвертое - у ВО Батькивщина, четыре случая. Об этом свидетельствуют результаты пятого отчета (август’2012) гражданской сети Опора по результатам общенационального наблюдения за ходом парламентской кампании.

Ранее Главред также сообщал, что 9 сентября у Украинского дома неизвестные снесли лагерь акции в защиту украинского языка «Укрдом-новая волна!». Примерно в 5.50 утра к месту проведения акции подъехал трактор с прицепом, в котором были 8 человек «криминальной внешности» в оранжевых жилетках.

Данные личности, не предъявляя никаких документов, начали снос лагеря, в котором находилось 6 девушек и один мужчина. При этом к участникам акции применили физическую силу, девушкам заламывали руки, в результате одна из них получила физическую травму.

фото, видео: стоп-кадр youtube.com

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