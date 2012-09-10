Обама ушел в отрыв: и не только политический

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Президент Барак Обама увеличил отрыв от республиканского кандидата в президенты Митта Ромни в рейтинге популярности. Об этом свидетельствуют результаты опроса Reuters/Ipsos, опубликованные в воскресенье 9 сентября.

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Если бы выборы состоялись в этот день, то за Обаму отдали бы голоса 47 % зарегистрированных избирателей, в то время как за Ромни – только 43 %. Опрос проводился в течение четырех предыдущих дней, пишет Голос Америки.



Ранее разрыв в рейтинге кандидатов составлял лишь 2 %. Таким образом, действующему президенту удалось увеличить его в два раза.

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Однако, Обама пошел в отрыв не только в предвыборном рейтинге.

Так, во время предвыборной поездки по Флориде в городе Форт Пирс Обаму ждал горячий прием. Владелец пиццерии Big Apple Pizza & Pasta Restaurant Скотт Ван Дазер едва не задушил его в своих крепких объятьях, оторвав президента от земли, сообщает The Herald Sun.

"Только посмотрите на это! - воскликнул Обама, когда 113-килограммовый мужчина под два метра ростом. - Вы что, штангист?" На это мужчина только ответил, что его охватило страшное волнение, когда он увидел президента, и он просто не смог удержаться, чтобы не обнять его.

"Вы, наверное, самый большой владелец пиццерии, которого я когда-либо видел. Я тоже таким стану, если буду есть вашу пиццу?" - пошутил глава государства, когда Дазер освободил его.

Впрочем, затем Обама подчеркнул, что он неслучайно остановился в провинциальной закусочной: владелец пиццерии является заслуженным донором крови. "Вот пример того, кто хорошо живет, но при этом не забывает помогать людям, - сказал он. - У это парня, кроме других огромных мышц, еще и огромное сердце".

Сам же Дазер рассказал, что, хоть и является республиканцем, на предыдущих президентских выборах 2008 года голосовал за Обаму и планирует поддержать его в нынешнем ноябре. "Я голосую не по партийной принадлежности, а за того, кто мне симпатичен, а он мне очень симпатичен", - пояснил Ван Дазер.

Напомним, владелица ресторана в городе Акрон (штат Огайо) скончалась после того, как в ее заведении позавтракал президент США Барак Обама.

"Владелица ресторана Anns Place, 70-летняя Джозефин Харрис, скончалась от сердечного приступа в больнице в пятницу, куда была доставлена с жалобами на боли в груди. Харрис была горячей сторонницей президента Обамы и очень обрадовалась тому, что президент (совершающий в эти дни предвыборную поездку по Огайо), заглянул в ее ресторан", - пишет издание.

фото, видео: стоп-кадр ВВС, youtube.com

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