Акция протеста железнодорожников оказалась немногочисленной

На акцию протеста, анонсированную «Свободным профсоюзом Южной железной дороги» под Министерством инфраструктуры вышли лишь несколько десятков человек, причем многие из них не имеют ничего общего с железной дорогой, а являются профессиональными политиками. Об этом сообщает корреспондент «Обозревателя», присутствующий на мероприятии.



Напомним, акция была анонсирована организаторами как масштабный протест железнодорожников против «приватизации Укрзализныци под видом реструктуризации».





Однако пикет к заявленному началу в 10 часов утра собрал лишь немногих работников железной дороги и несколько меньшее количество журналистов. В частности, присутствовали проводницы, протестующие против введенного в прошлом году компьютерного отбора поездных бригад (напомним, эта мера была введена для снижения коррупции среди железнодорожного персонала). Пикетчики развернули несколько плакатов - в частности, «Долой коррумпированный компьютер».



У акции оказалось и политическое содержание – в ней приняли участие депутат Верховной Рады Юрий Кармазин, один из лидеров ПСПУ Владимир Марченко, и кандидат в нардепы по мажоритарному округу в Свердловске Луганской области Константин Ильченко.



По состоянию на 11 часов митинг уже покинули журналисты, уменьшается и количество пикетирующих.