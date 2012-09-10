Европа предлагает убрать криминал из дела Тимошенко

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Статьи 364 и 365 Уголовного кодекса Украины, по которым была осуждена экс-премьер Юлия Тимошенко необходимо пересмотреть.

Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил 10 сентября в ходе конференции "Реализация плана действий Совета Европы для Украины на 2011-14 годы", сообщает РИА Новости.

"Помня о деле против Юлии Тимошенко, я считаю, что необходимо было бы вновь посмотреть на украинский уголовный кодекс, и в частности, пересмотреть статьи 364 и 365 кодекса", – сказал Ягланд.

Он отметил, что по вопросу заключения газовых соглашений с Россией существуют разные точки зрения.

В то же время, Ягланд подчеркнул, что предстоящие парламентские выборы на Украине будут под большим вниманием международной общественности.

"То, как будет проведена избирательная кампания, то, насколько будут свободными и справедливыми выборы, будет решающим для репутации Украины", – добавил он и сообщил, что за ходом выборов будут следить наблюдатели от Совета Европы вместе с представителями ОБСЕ.

По словам генсека Совета Европы, чрезвычайно важно также, чтобы все участники избирательного процесса имели разный доступ к СМИ.

Как ранее писал Главред, Печерский районный суд Киева осенью прошлого года приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Суд признал, что Тимошенко, занимая пост премьера, превысила свои полномочия, выдав без одобрения правительства директивы на переговоры по газу в Москве, которые должным образом не были оформлены.

Тимошенко и ее соратники назвали приговор "политической расправой" и "попыткой уничтожить оппозицию". Западные страны также назвали процесс над Тимошенко политическим и призвали власти Украины освободить экс-премьера.

фото: hub.coe.int

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