Мэром Алупки избран 27-летний регионал

{1-} В Крыму, на выборах мэра Алупки, которые прошли 9 сентября, победил 27-летний Дмитрий Карнаух, выдвинутый Партией регионов.
Об этом говорится в сообщении крымской организации ПР.
"За кандидата-регионала проголосовали 61,6% или 1 тысяча 199 жителей Алупки, пришедших на избирательные участки", - говорится в сообщении.
Второе место занял выдвинутый партией "Фронт змін" Николай Рубаник, набрав около 13% голосов, а третье – редактор местной газеты Константин Хафизов, за которого проголосовали почти 9%.
Напомним, 22 мая городской совет Алупки принял отставку членов Партии регионов — мэра Виктора Толстонога и секретаря горсовета Павла Постникова.
В мае суд Ялты признал Толстонога и Постникова виновными в совершении административных коррупционных правонарушений и назначил им наказание в виде штрафа: мэру — 3 400 грн, секретарю — 2 550 грн. Мэр был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили почти 2 млн грн дохода. Секретарь совета бесплатно больше полугода жил в санатории Министерства здравоохранения Украины.
22 августа прокуратура Крыма возбудила уголовное дело на Толстонога по подозрению в нанесении почти 0,2 млн грн ущерба бюджету города в результате составления неправдивых актов выполненных ремонтных работ в местном доме культуры.
Карнух (1985 года рождения) - сын заместителя мэра Ялты Сергея Карнауха.
В 2007 году окончил Таврический национальный университет имени Вернадского по специальности «правоведение».
Фото: alubika.info
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