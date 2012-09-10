Азаров назвал цену модернизации украинской трубы

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Модернизация украинской газотранспортной системы (ГТС) обойдется в 4,5 млрд. евро. Поэтому актуальным является создание для этих работ международного консорциума в составе Украины, России и Евросоюза.

Об этом премьер-министр Украины Николай Азаров заявил в статье для немецкой газеты “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, сообщает официальный сайт Кабмина.

«Украинская ГТС требует капитальной модернизации. Именно поэтому правительство Украины предлагает передать управление ГТС международному консорциуму в составе Украины, России и Евросоюза, который бы обеспечивал ее прозрачное и справедливое администрирование, занялся бы ее модернизацией. Модернизация украинской ГТС обойдется всего в 4,5 млрд евро. Пропускная же способность нашей ГТС увеличится приблизительно на 30%», — сказал он.

«Мы считаем, что пришло время рассмотреть этот проект. Евро-2012 показал, что когда речь идет о крупномасштабных международных проектах, Украина является надежным партнером…», — пишет Азаров.

«Реализация таких важных проектов возможна только при прагматичном подходе. Взаимная выгода для всех участников здесь очевидна. Таким проектом Украина продемонстрирует свое значение для Европы, сделает весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности и стабильности в Европейском доме», — резюмировал премьер Украины.

Азаров напомнил, что сильные морозы в начале 2012 года продемонстрировали, что ни «Северный поток», ни «Южный поток» не имеют и не могут иметь надежных газохранилищ, резервы которых могли бы быть задействованы в период особо низких температур. Он подчеркнул, что в Украине такие хранилища есть.

В то же время, премьер-министр подчеркнул, что так называемые газовые конфликты Украины и России последних лет также продемонстрировали необходимость создания газотранспортного консорциума.

«Так называемые газовые конфликты Украины и России последних лет продемонстрировали необходимость совместной координации действий в вопросах энергетической безопасности – имею в виду сочетание интересов России как поставщика, Украины как транзитера, ЕС как основного потребителя», — заявил Азаров.

Как ранее писал Главред, недавно стало известно, что немецкая компания Ferrostaаl предварительно согласилась помочь Украине в реконструкции части ГТС – а именно газопровода «Союз».

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