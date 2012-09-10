На Львовщине против судьи возбудили дело за неправильный штраф

{1-} Во Львовской области возбуждено уголовное дело в отношении представителя Фемиды одного из районных судов, который постановил неправосудное решение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Выяснено, что указанный судья, во время производства по делу о совершении лицом административного правонарушения, составил и подписал решение о наложении на правонарушителя минимального взыскания.

Таким образом, с целью получения от лица неправомерного вознаграждения, служащий составил и подписал постановление, в которое внес неправдивые сведения о времени рассмотрения дела, участии в нем правонарушителя и получении от него объяснений.

Чтобы избежать отмены своего решения, судья умышленно датировал его "задним" числом и издал к исполнению только после истечения установленного срока для обжалования.

Уголовное дело по ч.2 ст.375 (вынесение судьей из корыстных побуждений заведомо неправосудного решения) УК Украины возбуждено заместителем Генерального прокурора Украины, по представлению прокурора Львовской области.

Расследование данного уголовного дела проводят следователи прокуратуры Львовской области.

Ранее Главред также сообщал, что Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя горсуда Орджоникидзе, который, находясь за рулем «Мерседеса», сбил насмерть мужчину и уехал с места ЧП. Тело погибшего обнаружили лишь на следующий день.

Как сообщалось, потерянные на месте ДТП кусок бампера и боковое зеркало авто помогли правоохранителям установить марку машины. Вскоре «Мерседес» с характерными повреждениями был найден в одном из гаражей города. Принадлежала машина жителю Марганца, но фактически ею пользовался председатель горсуда Орджоникидзе.

фото: guboz.gov.ua

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