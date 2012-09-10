10 тысяч подписей в защиту украинского языка передадут в ПАСЕ

{1-} Акция в защиту украинского языка продолжается и согласована местными властями. На граните под Украинским домом остались самые упрямые. Они объявили свой ​​протест вне политики и за две недели собрали 10 тыс. подписей против закона Колесниченко-Кивалова «Об основах государственной языковой политики».

Обращение и подписи планируют передать главе ПАСЕ и секретарю Совета Европы, который сегодня с визитом посещает Киев, передаёт ЛIГАБiзнесIнформ.

Ранее Главред также сообщал, что 9 сентября у Украинского дома неизвестные снесли лагерь акции в защиту украинского языка «Укрдом-новая волна!». Примерно в 5.50 утра к месту проведения акции подъехал трактор с прицепом, в котором были 8 человек «криминальной внешности» в оранжевых жилетках.

Данные личности, не предъявляя никаких документов, начали снос лагеря, в котором находилось 6 девушек и один мужчина. При этом к участникам акции применили физическую силу, девушкам заламывали руки, в результате одна из них получила физическую травму.

фото: nbnews.com.uа

Новости по теме:

В Киеве «криминальные элементы» разгромили лагерь защитников украинского языка

На Европейской площади началась новая акция в поддержку украинского языка

В Харькове неизвестные напали на «языковой майдан»

Подавляющее большинство украинцев гордятся государственным языком

Голодающие под Украинским домом утверждают, что милиция покрывает провокаторов