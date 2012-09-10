В Пенсионном фонде образовалась «дыра» в восемь миллиардов

{1-} Расходы Пенсионного фонда Украины с начала года превысили на восемь миллиардов гривен его же доходы из всех источников. Это следует из официального сообщения, обнародованного Пенсионным фондом.

По оперативным данным, в Пенсионный фонд из всех источников финансирования поступило 143 986,1 млн грн, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 13 599,9 млн грн. (+ 10,4% прироста).



Собственные поступления в ПФ составили 102 218,0 млн грн. В сравнении с январем – августом прошлого года они увеличились на 13 149,2 млн грн. (+ 14,8%).



Расходы на выплату пенсий и денежной помощи за январь-август 2012 составили 151 986,1 млн гривен.



По итогам первого квартала 2012 года дефицит Пенсионного фонда Украины составлял 3,6 миллиарда гривен.

Ранее Главред сообщал, что Виктор Янукович предложил Верховной Раде отменить сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при перерегистрации легковых автомобилей, оставив его только для первичной регистрации.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования налогообложения при отчуждении транспортных средств" №11122 от 30 августа 2012 года.

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