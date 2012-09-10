Новый посол Евросоюза приступил к работе в Украине

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Президент Виктор Янукович принял верительные грамоты посла, главы Представительства Европейского Союза Ян Томбиньски.

Кроме того, глава государства принял верительные грамоты новоназначенных Чрезвычайных и Полномочных Послов Германии, Нигерии, Египта, Эстонии, Кыргызстана и главы представительства ЕС, сообщает пресс-служба Президента.

Верительные грамоты Президенту вручили Чрезвычайные и Полномочные Послы: Федеративной Республики Нигерия Франк Нгози Исох, Кыргызской Республики Улукбек Чиналиев, Федеративной Республики Германия Кристоф Вайль, Эстонской Республики Сулев Каннике, Арабской Республики Египет Усама Тауфик Юсеф Бадр.

Виктор Янукович пожелал дипломатам успешной работы в Украине.

«Чтобы та работа, которую вы будете вести, шла на пользу нашим странам», – сказал президент.

Виктор Янукович подчеркнул, что готов к постоянному диалогу с дипломатами, в частности, по экономическим вопросам.

Как ранее писал Главред, до конца года вступят в силу изменения к соглашению об упрощении визового режима Евросоюза с Украиной.

Об этом заявила комиссар ЕС по вопросам внутренних дел Сесилия Мальмстрем.

“Я надеюсь, что измененное соглашение вступит в силу до конца этого года”, – написала еврокомиссар.

фото: president.gov.ua

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