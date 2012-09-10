Тимошенко завтра не привезут в суд - адвокат

{1-} Защитник бывшего премьера Юлии Тимошенко Сергей Власенко заявил, что его подзащитную не будут доставлять на судебное заседание 11 сентября.

Об этом он сказал журналистам возле харьковской больницы «Укрзализныци», где находится Юлия Тимошенко, передает Радио Свобода.

«Абсурдно доставлять из больницы в зал суда», - сказал он.

Во вторник Киевский райсуд Харькова продолжит рассмотрение по существу дела относительно деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины», обвиняемой в которой является Юлия Тимошенко.

В августе немецкие врачи, которые обследовали украинского премьера, посоветовали ей 8 недель полного покоя. Защита бывшего премьера отмечала, что пока Тимошенко лечится, ее участие в заседаниях невозможно.

Зато суд, который рассматривает дело ЕЭСУ, не исключает возможности использования режима видеоконференции: на предыдущем заседании судья отметил, что в больнице, где находится Тимошенко, имеющиеся технические возможности для такой работы.

Как сообщал Главред ранее, Министерство обороны РФ, несмотря на предварительные договоренности, выставила Украине (в лице Кабмина) исковую претензию размером в 3,2 млрд. грн. по долгам корпорации ЕЭСУ, которой в свое время руководила экс-премьер Юлия Тимошенко.

Иск на такую сумму, озвученный в рамках предварительного судебного разбирательства в хозяйственном суде города Киева (дело №5011-61/11342012), предъявлен по результатам расследования деятельности компании ЕЭСУ, к руководству которой причастна экс премьер Юлия Тимошенко.

ЕЭСУ в деле фигурирует в качестве третьего лица на стороне ответчика.

Хозсуд Киева назначил рассмотрение дела на 12 сентября.

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