Убийца бен Ладена рассказал о его ликвидации: Усаму не топили в море

{1-}Член группы спецназа, устранившей бен Ладена, автор книги "Непростой день" отставной офицер Мэтт Биссонетт, подробно рассказал о том, что на самом деле произошло в ночь на 2 мая 2011 года в Абботтабаде.

Спецназовец также опроверг версию Пентагона о том, что Бен Ладена захорнили в Аравийском море, в тот же день - по мусульманской традиции, до заката. Оуэн же рассказывает, что труп доставили на военную базу в Афганистане, где его осматривали военные начальники и эксперты. Тело террориста положили в пластиковый мешок и загрузили в вертолет, сообщает CBS

По словам Оуэна, в спецоперации приняли участие 24 бойца, которых на место доставили два вертолета Black Hawk. Об этих планах, как уверяет "морской котик", правительство Пакистана в известность не поставили - так что существовала реальная угроза того, что вертолеты попросту собьют средства ПВО. Почему-то этого не произошло, и "Черные ястребы" успешно высадили десант в непосредственной близости от столицы Пакистана. Забегая вперед, отметим, что и уйти обратно в Афганистан удалось без проблем, хотя дело было уже на рассвете, без стрельбы не обошлось, да и операция продлилась дольше намеченного.

После высадки спецназовцы разделились на три группы. Первая осталась за стеной участка, на котором располагался дом бен Ладена - чтобы охранять периметр и чтобы никто не сбежал. Вторая группа нацелилась занять позицию на крыше здания. Третья, в которую входил Оуэн, направилась в дом.

Ворваться решили через дверь пристройки - как оказалось, двойную и сделанную из особо прочного сплава, так что инструментам она не поддавалась. Когда "морские котики" приготовились дверь взрывать, один из находившихся в доме открыл по ним стрельбу. Ответным огнем он был уничтожен, после чего, по словам Оуэна, дверь сама открыла некая женщина, державшая на руках ребенка. Она сказала, что стрелял ее муж и что его только что застрелили. Проникнув на первый этаж дома, спецназовцы повсюду увидели женщин. Они, в отличие от своих "подруг" из Афганистана или Ирака, где женщина сидит "тише воды ниже травы", были очень агрессивны и буквально кидались на бойцов.

Поднимаясь по лестнице на верхние этажи, спецназовцы застрелили сына бен Ладена. Бойцы знали, что 22-летний Халид проживает в доме, и ожидали его там встретить. По словам Оуэна, погубило Халида любопытство: один из "морских котиков" шепотом начал звать того по имени. Сын террориста высунул голову из-за угла - и получил пулю.

Затем настала очередь его отца. Бен Ладен также выглянул из-за угла своей комнаты и юркнул обратно, вслед ему раздались выстрелы. Когда спецназовцы вошли в комнату, на полу они увидели тело мужчины. Над ним склонились две женщины. Один из бойцов ринулся к ним и с силой отбросил к противоположной стене - если бы у них при и себе была взрывчатка, этот маневр защитил бы остальных "котиков" от взрыва.

"Я и еще один спецназовец выстрелили по телу несколько раз, - заявил Оуэн. - Мы же не видели его рук - возможно, у него была граната или автомат. Или пояс шахида под одеждой… Мы тогда не понимали, что это он… Это было неважно".

"Он выглядел моложе, чем я представлял. И борода была не седой - черной. И еще, он довольно высокий", - по словам Оуэна, никто не решался доложить по радио, что уничтожен именно бен Ладен, так как никто не был в том уверен. Тогда один из спецназовцев, владевший арабским, бросился допрашивать находившихся в комнате женщин и ребетишек. Он схватил одного из детей: "Кто это? - "Усама" - "Усама кто? - "Усама бен Ладен".

Один из спецназовцев взял пробу крови, другой - слюны для анализа ДНК. Оуэн фотографировал погибшего. "Я тогда подумал, что, возможно, делаю самые главные снимки в своей жизни. И в голову начала лезть всякая чушь, вроде, какой ракурс взять и тому подобное. Но все же главным было, чтобы по снимкам можно было опознать его", - вспоминает "морской котик". Тогда он взял простыню с кровати и вытер кровь с лица погибшего. После чего продолжил снимать: "У него голова была прострелена. Так что видок был жуткий"- рассказал автор книги.

фото, видео: warriorpublications.wordpress.com, cbsnews.com

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