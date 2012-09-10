Украина на треть сократила импорт российского газа

{1-} Украина за 8 месяцев 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 34% - до 21,5 млрд куб. м.

Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании «Укртрансгаз».

С начала 2012 года транзит природного газа через территорию Украины в государства Западной Европысоставил 54 млрд куб. м.

«При этом все заявки стран-потребителей выполняются в полном объёме», - сообщает пресс-служба компании.

Оператор газотранспортной системы Украины не называет сравнительных данных по транзиту. Год назад «Укртрансгаз» сообщал о транзите газа в январе-августе 2011 года в страны Западной Европы в объеме 70 млрд куб. м.

Согласно сообщению пресс-службы «Укртрансгаза», потребителям Украины за 8 месяцев текущего года протранспортировано почти 31 млрд куб. м, что составляет 94% от показателей аналогичного периода прошлого года.

ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» является оператором газотранспортной системы Украины. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

Как ранее писал Главред, правительство заявляло о планах сократить импорт газа до 27 миллиардов кубометров с 40 миллиардов в 2011 году и по сравнению с 52 миллиардами, которые Украина обязана импортировать по условиям контракта.

В ответ "Газпром" призвал Украину соблюдать действующий газовый контракт.

Напомним, в 2009 году «Газпром» и госхолдинг "Нафтогаз Украины" подписали 10-летнее соглашение, по которому за недобор Украиной топлива предполагаются штрафы в размере 300 процентов от стоимости в зимний период и 150 процентов - летом.

"Газпром" также неоднократно заявлял, что контракты 2009 года обязывают Украину платить по меньшей мере за 33 миллиарда кубических метров газа в год.

Фото: dpo.gubkin.ru

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