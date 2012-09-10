Европа намекнула, что не признает выборы в Украине

{1-}Пребывание одного из лидеров оппозиции Юлии Тимошенко в заключении является проблемой для признания парламентских выборов в Украине.

Об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я признаю, что когда один из основных лидеров оппозиции находится в тюрьме, - это проблема".

Генсек также напомнил, что ставить под сомнение заключенные во время премьерства Юлии Тимошенко газовые контракты с Россией лучше было бы не в суде, а демократическим путем.

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"Было бы, конечно, лучше подвергать возможному сомнению газовое соглашение в рамках парламента и отдать ее (Тимошенко) на суд избирателя", - подчеркнул он.

По его словам, что важным условием честных выборов является возможность равного доступа всех участников избирательного процесса к СМИ.

Ягланд также сообщил, что миссия наблюдателей Совета Европы на парламентских выборах в Украине будет координировать свою работу с миссией наблюдателей ОБСЕ.

"Да, действительно, у нас будут наши наблюдатели. Я не могу пока сказать точно, где они будут работать. Важно то, что они действительно будут координировать свою работу с миссией наблюдателей ОБСЕ, которые здесь, и которые уже начали работать заранее", - сказал он.

Как ранее писал Главред, Печерский районный суд Киева осенью 2011 года приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ в 2009 году. Суд признал, что Тимошенко, занимая пост премьера, превысила свои полномочия, выдав без одобрения правительства директивы на переговоры по газу в Москве, которые должным образом не были оформлены.

СоратникиТимошенко назвали приговор "политической расправой" и "попыткой уничтожить оппозицию". Западные страны также назвали процесс над Тимошенко политическим и призвали власти Украины освободить экс-премьера.

фото: hub.coe.int Видео: ictv.ua

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