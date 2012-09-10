В Японии повесился госминистр по финансовой системе

{1-}

В Японии у себя дома был найден мертвым государственный министр по финансовой системе и по совместительству министр по реформе почтовой службы Японии 73 года Тадахиро Мацусита.

Как уточняют в полиции, госминистр повесился. О причинах, которые побудили его совершить самоубийство, пока не сообщается. В настоящее время ведется расследование, сообщает ИТАР-ТАСС.

Известно, что сегодня утром Тадахиро Мацусита отменил ряд официальных встреч, на которых должен был присутствовать в течении дня.

Читайте также: Умер выдающийся актер, Герой Украины Богдан Ступка

Он являлся членом Новой народной партии и занимал сразу несколько министерских должностей. Он возглавлял министерство по реформированию системы социального страхования и налогообложения, министерство по исследованию космоса и государственное министерство по научно-технической политике.

фото: euinjapan.jp, Flickr.com/akaith_1984/cc-by-nc-sa 3.0Flickr.com/akaith_1984/cc-by-nc-sa 3.0 Flickr.com/akaith_1984/cc-by-nc-sa 3.0 , Flickr.com/akaith_1984/cc-by-nc-sa 3.0

Новости по теме:

Умер японский Бородатый принц



В Японии умер разработчик компакт-дисков (CD)

Погиб Александр Белявский: "Фокс" из фильма "Место встречи изменить нельзя"





