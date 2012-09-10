За расследование по "Газпрому" Путин пригрозил Европе санкциями

10 сентября 2012, 15:22

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Расследование Еврокомиссии в отношении российского газового монополиста ОАО "Газпром" вызвало резкую критику со стороны президента РФ Владимира Путина, пообещавшего прекратить субсидировать экономики стран Восточной Европы.

По мнению российского лидера, целью расследования является заставить Москву пойти на уступки в ценовой политике поставок энергоносителей в страны Восточной Европы-членов ЕС и таким образом помочь Евросоюзу в целом преодолеть экономический кризис, сообщает РБК-Украина.

"Теперь, видимо, кто-то в Еврокомиссии решил, что мы должны взять на себя часть нагрузки по этому субсидированию. То есть, объединенная Европа хочет сохранить политическое влияние, и чтобы мы еще за это немного заплатили. Но это неконструктивный подход", – сказал Путин.

Он также напомнил, что во времена СССР Москва поставляла субсидированные энергоносители в страны-сателлиты социалистического блока, но отметил, что эта эпоха прошла, и Россия будет поставлять газ и другие природные ресурсы только по рыночной цене.

 

Как ранее писал Главред, в начале сентября Еврокомиссия начала расследование по подозрениям в антиконкурентной деятельности Газпрома. В частности, это касается контрактов и деятельности компании в Болгарии, Чехии, Польши, Словакии и трех балтийских республиках.

Основное подозрение Еврокомиссии заключается в том, что "Газпром" мог помешать диверсификации газовых поставок, устанавливая как раз не рыночные, а необоснованно завышенные цены с помощью привязки цены газа к цене нефти.

Со своей стороны руководство Газпрома настаивает, что деятельность компании осуществлялась в соответствии со стандартами других энергопоставщиков и экспортеров.

фото, видео: partbilet.ru, ictv.ua

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