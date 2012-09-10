НАТО не будет участвовать в сирийском конфликте

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НАТО не намерена играть какую бы то ни было роль в сирийском конфликте.

Об этом заявил генеральный секретарь организации Андерс Фог Расмуссен заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности участия Североатлантического альянса в "гуманитарной интервенции для Сирии", сообщает ИТАР-ТАСС.

В то же время, Расмуссен отметил, что в стране сложилась неприемлемая ситуация и что "президент Сирии (Башар Асад. – Ред.) должен уважать законные требования своего народа".

Как ранее писал Главред, в начале сентября совместный специальный представитель ООН и Лиги арабских государств (/ЛАГ) Лахдар Брахими заявил, что арабские страны не рассматривают возможность введения своих войск в Сирию.

Он подчеркнул, что "военное вмешательство в Сирию будет означать провал дипломатических усилий".

"Для меня такого варианта не существует, и, откровенно говоря, не будет существовать ни завтра, ни послезавтра", – сказал 78-летний алжирский дипломат.

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