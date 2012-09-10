Госгарантий по долгам ЕЭСУ перед Россией не существует - адвокат

{1-} Никаких гарантий Украины по ЕЭСУ перед министерством обороны России не существует.

Об этом защитник экс-премьера Юлии Тимошенко - Сергей Власенко заявил под стенами ЦКБ №5 «Укрзалізниці» в Харькове, сообщает пресс-служба «Батьківщини».

Он напомнил, что госгарантии учитываются Минфинансов в Госбюджете. Таким образом все 16 лет эти гарантии должны были бы учитываться в госбюджетах РФ и Украины.

«Эти бюджеты утверждаются парламентами, их выполнение осуществляется соответствующим Министерством финансов. Если бы эти гарантии существовали – то наверняка бы Российская Федерация уже неоднократно заявила какие-то претензии к Украине, а не ожидала 16 лет в тиши и молчании», - заявил Власенко.

Он также отметил, если тотально контролируемые украинские суды вынесут вердикт, не имея никаких для этого оснований, не в пользу Украине, «то это будет означать только одно – очередное продолжение использования судебной системы для осуществления политических репрессий».

Ранее «Главред» сообщал, что правительственные гарантии по долгам корпорации ЕЭСУ, которой руководила Тимошенко, не были оформлены должным образом. Поэтому по иску России, которая выставила Украине исковую претензию в 3,2 млрд. грн. по долгам ЕЭСУ, правительство может только содействовать погашению долга, - заявили в украинском Минюсте.

фото: byut.com.ua

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