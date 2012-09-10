Тимошенко в восьмой раз отказалась ехать в суд

{1-} Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко в очередной раз отказалась от участия в судебном заседании по делу корпорации ЕЭСУ в Харькове 11 сентября.

"Руководство Качановской исправительной колонии № 54 получило запрос от Киевского районного суда Харькова о вызове Тимошенко для участия в судебном заседании, которое запланировано на 10.00 11 сентября. Осужденная была проинформирована о получении запроса. В ответ Тимошенко в письменном виде проинформировала руководство учреждения об отказе принимать участие в судебном заседание 11 сентября", - сообщает пресс-служба Государственной пенитенциарной службы Украины.

Это уже восьмой раз Тимошенко отказывается прибыть на судебное заседание в суд Харькова.

Об отказе осужденной составлен соответствующий письменный акт и проинформирован этот суд.

Напомним, Киевский районный суд Харькова рассматривает дело по обвинению Тимошенко в махинациях в рамках корпорации ЕЭСУ.

По делу ЕЭСУ Тимошенко обвиняется по пяти эпизодам: организация завладения государственными средствами в особо крупном размере в период 1997-1998 годах путем незаконного получения налога на добавленную стоимость (ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 УК), покушение на завладение государственными средствами в особо крупном размере в период 1997-1998 годов путем незаконного получения налога на добавленную стоимость (ч.3 27, ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 УК), неуплата налога по предприятию ЕЭСУ (ч.3 ст27, ч.3 ст.212 УК), неуплата подоходного налога, (ч.3.ст.212 УК), совершение преступления путем служебного подлога (ч.3 ст.27, ч.2 ст.366 УК).

Очередное слушание по делу назначено на 11 сентября.

30 июля врачи из берлинской клиники "Шарите" приехали в Центральную клиническую больницу №5, где находится на лечении Тимошенко. В тот же день они обратились с просьбой обеспечить период покоя для Тимошенко до 8 недель.

Как сообщал Главред ранее, адвокат Тимошенко Сергей Власенко заявил, что его подзащитную не будут доставлять на судебное заседание 11 сентября.

«Абсурдно доставлять из больницы в зал суда», - сказал он.

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