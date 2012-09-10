Языковой закон привел к сепаратизму на Западной Украине - эксперт

{1-} Принятие скандального языкового закона авторства Кивалова-Колесниченко привело ко всплеску сепаратизма на Западной Украине.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил руководитель Центра политического маркетинга Василий Стоякин.

«Дело в том, что области юго-востока, где было принято решение о предоставлении русскому языку статуса регионального, только выполняли закон, не более того. Закон у нас, как известно, принят к исполнению на всей территории страны. Если внимательно почитать принятые облсоветами решения, там не найти, что облсовет присваивает себе функции, не предусмотренные Законом «О местном самоуправлении», - констатировал политолог.

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«А вот некоторые облсоветы Западной Украины приняли решения, в которых прямо сказано, что украинское законодательство во Львовской, скажем, или Ивано-Франковской областях необязательно, и законы Украины на их территории не действуют», - читает эксперт.

Политолог говорит, что не видит большой разницы между тем, чтобы заявить, что не действует только один языковый закон, или не действует Конституция и все остальные законы.

«Вот конкретный, реальный пример самого настоящего сепаратизма, и если бы в Украине была крепкая государственная власть, то, безусловно, решать вопрос было бы нужно. В нынешнем состоянии действительно то, что вытворяют некоторые области, – это самый настоящий беспредел», - подчеркнул Стоякин.

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