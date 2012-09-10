В Венгрии арестован участник подавления антисоветского восстания 1956 года

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В Венгрии задержан 91-летний Бэла Бижку – в прошлом высокопоставленный функционер венгерской компартии.
Бижку подозревается в причастности к подавлению антисоветских демонстраций в Будапеште в 1956 году, сообщает ВВС.
По версии следствия, Бэла Бижку входил в руководство высшего военного совета, который отдал приказ о расстреле мирных граждан, участвовавших в акциях протеста против Советского Союза. Прокуратура также настаивает на том, что именно Бижку сыграл большую роль в репрессиях, последовавших за демонстрациями.
Напомним, в результате расстрела демонстраций в Венгрии осенью 1956 года погибли более 50 человек. Вооруженное восстание против просоветского режима народной республики в Венгрии в октябре–ноябре 1956 года было подавлено советскими войсками.
Бэла Бижку отрицает все обвинения в свой адрес.
Как ранее писал Главред, в июле в Будапеште задержали 97-летнего нацистского преступника Ладислауса Чижика-Чатари, причастного к убийству не менее 16 тысяч человек и считавшегося самым разыскиваемым нацистом в мире.
Как оказалось, венгр мирно жил в частном двухкомнатном доме в Будапеште.
фото: wikitravel.org
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