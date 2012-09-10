Кровавую бойню в Ираке организовала Аль-Каида

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Международная террористическая группировка "Аль-Каида" взяла на себя ответственность за серию терактов, прокатившихся по Ираку 8-9 сентября, которая унесла жизни более ста человек.

Согласно заявлению представителей группировки, эти теракты "являются ответом на кампанию по ликвидации и пыткам в тюрьмах заключенных-суннитов", сообщает РИА Новости со ссылкой на AFP.

Как ранее писал Главред, самый кровавый из воскресных терактов произошел около мечети в городе Эль-Амара на юго-востоке Ирака. В результате взрыва двух заминированных автомобилей погибли не менее 16 человек.

Сообщалось также о крупных терактах в городах Киркук на севере страны и в деревне Эд-Дуджейль. В Киркуке жертвами стали по меньшей мере 11 рекрутов, собиравшихся записаться в ряды иракской армии. В Эд-Дуджейле боевики напали на военную базу, погибли 11 военнослужащих. Кроме этого, в результате взрыва двух заминированных автомобилей около французского консульства в городе Насирия, погиб один человек и еще четверо были ранены.

Теракты 9 сентября произошли также в городах Самарра, Басра и Туз-Хурмату.

Напомним, рост напряженности в Ираке связан с исторически сложившимся противостоянием двух крупнейших исламских общин - суннитов и шиитов. Согласно переписи 1997 года, 66% населения Ирака составляют мусульмане-шииты, 34% - сунниты. Во времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали главенствующее положение в государственных структурах Ирака. Однако после вооруженного вторжения США в Ирак в 2003 году, в результате которого Хусейн был свергнут, суннитов потеснили шииты, заняв ряд важных государственных должностей, среди которых наиболее влиятельным является пост премьер-министра.

фото: panorama.am

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