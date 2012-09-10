Закон о языках грозит развалом Украины - политолог

{1-} Скандальный языковой закон авторства Кивалова-Колесниченко готовился с прицелом на дальнейшую федерализацию Украины. При этом, если власти не смогут повлиять на ситуацию, они локти будут кусать.
Об этом в комментарии «Главреду» заявил директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала предполагает,
«Они все делали с умыслом, - говорит эксперт, - а если такая цель не ставилась, тогда они полные правовые невежды».
Сценарий, по мнению политолога, может быть следующим: введение регионального языка – федерализация – русский как второй государственный – отсоединение.
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«Заказ на такой закон, скорее всего, поступил авторам даже не от власти - на данном историческом этапе она не заинтересована в расколе или дроблении страны. Виктор Ющенко был президентом только Правобережной Украины, Виктор Янукович хотел бы, чтобы его считали президентом по обе стороны Днепра, а не только на Левом берегу. Пока что ему не удалось этого достичь, и языковой закон ему в том дополнительная помеха», - говорит политолог.
Бала также не исключает вероятность федерализации и даже отсоединения в случае, если события пойдут по сценарию, на который власть не сможет повлиять. «Они могут еще локти себе кусать от того, что они натворили», - говорит он.
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