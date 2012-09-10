Самолет президента Качиньского взорвали – польская оппозиция

10 сентября 2012, 16:59

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Парламентская группа по расследованию причин катастрофы лайнера президента Польши под Смоленском, состоящая из членов оппозиционной в Польше партии "Закон и справедливость", опровергает выводы официального следствия и называет причиной трагедии взрывы на борту самолета.

Доклад под названием "28 месяцев после Смоленска" опубликован 10 сентября на сайте парламентской группы. В 169-страничном документе группа, возглавляемая депутатом Антони Мацеревичем, причиной катастрофы называет не плохие погодные условия и ошибку пилотов, а взрывы на борту. Об этом якобы свидетельствуют результаты экспериментов, проведенных экспертами, задействованными авторами доклада, сообщает РИА Новости.

"Как следует из этой реконструкции, наиболее вероятной причиной трагедии были взрывы, которые уничтожили самолет в воздухе, а значит, непосредственная ответственность за трагедию несут не пилоты или атмосферные условия, а до сих пор неустановленные лица", – говорится в докладе.

Как отмечается в докладе, авиакатастрофа произошла на фоне противостояния премьер-министра Дональда Туска и президента Леха Качиньского. Авторы доклада обвинили также правительство Польши в "передаче" расследования российской стороне. Один из разделов доклада посвящен критике расследования, проведенного Межгосударственным авиационным комитетом (МАК) и польской комиссией по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

Главными экспертами доклада оппозиционеров стали два американских ученых польского происхождения - Веслав Биненда и Казимеж Новачик. По их мнению, столкновение самолета с деревом не могло привести к разрушению крыла, а параметрический регистратор полета якобы зафиксировал два "сильных сотрясения" на борту.

"Взрыв внутри самолета, который находится в воздухе, является единственным логическим объяснением последствий, которые частично видны на фотографиях", - приводят авторы доклада заключение третьего эксперта Гжегоша Шуладзиньского. По его мнению, в пользу этой версии свидетельствует разброс обломков, характер повреждений пассажиров и частей самолета и показания свидетелей.

В то же время официальное следствие, которое ведет Главная военная прокуратура Польши, не признает озвученную в докладе версию оппозиционеров о взрывах на борту самолета.

"Версия о взрывах не подтверждается собранным доказательным материалом. Расследование, однако, продолжается. Если в деле появятся новые обстоятельства, они будут изучены", - сказал представитель ведущей расследование военной прокуратуры.

Как ранее писал Главред, польский президентский борт Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском при заходе на посадку. Погибли 96 человек - восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе президент Лех Качиньский, его супруга и часть руководства Польши.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

фото: vesti.ru

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