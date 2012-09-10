В Луганске за кандидата в нардепы агитируют именем Путина

В Луганске появилась политическая реклама с элементами пропаганды Российской Федерации и Президента РФ Владимира Путина. Так, в Луганске появились билборды, на которых редактор газеты «XXI век», депутат Луганского городского совета Юрий Юров призывает голосовать за кандидата в народные депутаты Украины по 105 одномандатному избирательному округу Владислава Кривобокова.

На билборде размещена политическая реклама с изображением флага Российской Федерации и информационным сообщением, на котором Юрий Юров убеждает голосовать за Владислава Кривобокова, «потому что он является единомышленником Путина», сообщает ОПОРА.

Присутствие государственных символов других стран является нарушением ст. 8 Закона Украины «О рекламе», в которой отмечается, что использовать или имитировать изображение Государственного Герба Украины, Государственного Флага Украины и звучание Государственного Гимна Украины, изображение государственных символов других государств и международных организаций, а также официальные названия органов государственной власти Украины, кроме случаев, предусмотренных законодательством, запрещается.

Напомним, что летом 2012 г. Владиславом Кривобоковым был размещен видеоролик с элементами политической рекламы, в которых звучали призывы к интеграции Украины, Беларуси и Российской Федерации в Евразийский Союз.

Ранее Главред также сообщал, что Луганске бывший регионал, кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Владимир Струк агитировал за свою кандидатуру местных жителей тюремным шансоном группы «Бутырка».

Концерт прошел по местному телеканалу «Ирта» с пометкой «политическая агитация».

Фото: oporaua.org

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