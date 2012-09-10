Луценко отказался общаться с женой и адвокатом по телефону

{1-} Юрий Луценко отказался общаться с женой и защитниками по телефону в формате «за стеклом». Об этом сообщила защитник и жена Ирина Луценко сразу после отказа сотрудниками исправительного заведения направления в конфиденциальном формате встретиться с экс-министром внутренних дел.

«Мы снова увидели Луценко за стеклом, услышав голос только в телефонную трубку», – отметила Луценко, отметив нарушениях как прав защитников, так и самого осужденного.

Адвокат Игорь Фомин, в свою очередь, отметил, что предварительно он направил на имя руководителя Менской ИК №91 заявление о нарушении прав его подзащитного, передает НБН.

«Это несоблюдение адвокатской тайны, нарушение требований переписки, а также ограничения в праве на телефонное общение и получение корреспонденции и интернет-распечаток», – уточнил адвокат экс-министра.

Однако, несмотря на наличие такого заявления, руководство Менской колонии действовало в нарушение норм закона. «Нарушаются нормы Уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов на право адвокатской тайны», – завил Фомин.

Адвокат подчеркнул, что они вместе с Ириной Луценко вынуждены были прекратить общение с подзащитным в общей комнате для свиданий.

«Нам отказано во встрече с Луценко в формате прямого общения, в очередной раз предложено общаться с ним через бронированное стекло и телефон, который прослушивается. Как может осуществляться защита моего клиента, если наш разговор прослушивается, записывается и, наверное, транслируется по требованию », – отметил Игорь Фомин.

Как сообщал «Главред» ранее, 31 августа Юрий Луценко был этапирован в Менскую колонию Черниговской области.

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