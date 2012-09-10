Убит второй человек в «Аль-Каиде» на Аравийском полуострове

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В йеменской провинции Хадрамаут был убит Саид аль-Шехри, которого считали вторым лицом в командовании Аль-Каиды на Аравийском полуострове, сообщает правительство Йемена.

На сайте Министерства обороны Йемена говорится о том, что Шехри, бывший гражданином Саудовской Аравии, убит вместе с шестью другими боевиками во время военной операции в отдаленной провинции Хадрамаут на востоке Йемена. Более подробной информации пока не предоставлено, сообщает Reuters.

Для поражения Аль-Каиды на Аравийском полуострове, которая считается самым опасным крылом террористической организации, США использовали беспилотные самолеты.

Ранее Главред также сообщал, что 2 сентября, беспилотные истребители ВВС Йемена нанесли удар по двум машинам с мирными жителями, а не с боевиками «Аль-Каиды». В результате погибли 14 мирных жителей, включая женщин и детей.

Власти Йемена выясняют личности погибших и получивших ранения в результате авиаудара в районе города Рада провинции Эль-Бейда

фото: peatom.info

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