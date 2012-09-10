В Украину начинают массово прибывать паломники-хасиды

{1-} Первый самолет с паломниками-хасидами, которые прибудут из Израиля в Умань на празднование еврейского нового года, ожидается в понедельник, 10 сентября, сообщил заместитель городского головы Умани Петр Паевский.

"Первый самолет с хасидами прилетает сегодня, а массовый прилет паломников ожидается 12 сентября, и это еще 28 бортов", - сказал заммэра на пресс-конференции в понедельник в Киеве, передаёт Интерфакс – Украина.

По его словам, принимает самолеты международный аэропорт "Борисполь" (28 бортов), а также аэропорт Одессы (12 бортов). Кроме того, ожидается прибытие самолетов из Израиля с паломниками в аэропорт Винницы.

"Всего мы ожидаем до 26 тысяч паломников", - подчеркнул Паевский. Такая цифра, по его словам, складывается, исходя из данных авиалиний Украины и Израиля о прибытии 22 тыс.. паломников чартерными рейсами.

Как отметил заммэра, необходимо также учитывать то, что кто-то прибудет в Умань и наземным транспортом. Таким образом, количество паломников может достичь 25-26 тыс. чел.

"Мы на сегодняшний день готовы к приему паломников-хасидов", - подчеркнул он, добавив, что в частности, сделан запас лекарств и проинструктированы врачи на случай чрезвычайных ситуаций. Что касается инфраструктуры, то, по его словам, в этом году было вложено в ремонт дорог около 3 млн грн.

Также, по словам Паевского, необходимо развитие инвестиционных проектов в городе для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия пребывания паломников.

Отвечая на вопрос, контролирует ли городская власть цены на жилье в Умани в эти дни, Паевский подчеркнул, что это сложный вопрос, поскольку жители Умани не хотят регистрироваться в этом плане, и сами паломники также не желают это делать.

Что касается обеспечения правопорядка, по словам исполнительного директора киевского городского еврейского общества Анатолия Шенгайта, в эти дни (17-18 сентября), прибудет 4 полицейских из Израиля, которые будут координировать действия местных правоохранителей. В целом будет задействовано более 500 сотрудников милиции.

Кроме того, Шенгайта, будет упрощена процедура выезда паломников с территории Украины в случае утери ими документов.

По словам главного раввина Киева и Украины Якова Дов Блайха, "в этом году Украина получила очень хороший опыт во время приема гостей чемпионата Евро-2012 и должна взять эти навыки на вооружение, в частности, в плане улучшения инфраструктуры Умани. По его словам, в Умань уже более 20 лет ежегодно приезжают на празднование еврейского нового года около 25-30 тыс. человек, и в год Украину посещают до 100 тыс. паломников. "Но государство пока еще не понимает стратегической потребности вложения инвестиций. Это было бы в интересах всех, если были бы нормальные условия", - отметил Дов Блайх. При этом, он провел аналогию с Евро-2012, когда Украина принимала правила, поставленные УЕФА.

"Почему же здесь это неважно? Мы надеемся, что правительство увидит важность этого события… мы будем рассматривать вопрос инвестиций в свою же экономику. Это будет во благо и украинского народа", - отметил раввин.

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Раби Нахмана отпраздновать Рош-га-Шан (новый год). Он родился в г.Меджибож (ныне Хмельницкая обл.) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Белоруссия). В 1808 году Р.Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский новый год.

Ранее Главред также сообщал, что город Умань, во время паломничества хасидов в 2011 годуполучил на 20% больше поступлений в бюджет, чем 2010 году.

Фото:donbass.ua

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