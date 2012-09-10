В Риме подрались рабочие и полиция, пострадали 20 человек

{1-} В понедельник, 10 сентября, около 20 человек пострадали в результате столкновений в Риме между полицией и рабочими металлургической компании Alcoa, которые проводят в центре столицы Италии акцию протеста против решения закрыть завод предприятия на Сардинии.

Среди получивших ранения - 14 сотрудников правоохранительных органов, в том числе трое карабинеров, десять полицейских и один сотрудник Финансовой гвардии Италии, сообщает РИА Новости.

Со стороны манифестантов, общая численность которых превышает 550 человек, пострадали двое.

Акция протеста металлургов началась утром в понедельник, когда рабочие единственного в стране предприятия по производству алюминия централизовано прибыли в Рим с итальянского острова.

Сотни мужчин в касках и с флагами пришли к зданию министерства экономического развития Италии, расположенному в центре Рима. Рабочие Alcoa требовали встречи с министром Коррадо Пассера, чтобы лично от него узнать о будущем завода.

Когда манифестанты поняли, что к ним никто не выйдет, а в здании, по их информации, находится только замминистра, они стали взрывать петарды и взрывпакеты. После того, как полиция попыталась оттеснить распаленных гневом рабочих, произошли столкновения.

Ранее «Главред» сообщал, что в нескольких городах Италии прошли массовые акции протеста против увеличения налогов. Особый гнев итальянцев вызвала государственная коллекторская компания Equitalia, собирающая задолженности государству – налоги и штрафы.

В Неаполе митинг у здания этой налоговой службы перерос в ожесточенные столкновения с полицией. Были раненые и задержанные. В Ливорно неизвестные закидали офис компании «коктейлями Молотова».

фото: lastampa.it

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