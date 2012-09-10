Эксперт рассказал, чем России выгоден языковой закон

{1-} Принятие скандального языкового закона Кивалова-Колесниченко может привести к федерализации Украины, что подорвет ее позиции в отношениях с Российской Федерацией.

Об этом в комментарии «Главреду» заявил политический эксперт Института Евро-Атлантического сотрудничества Владимир Горбач.

«Для чего нужна федерализация Украины, например, российской власти? Для того, чтобы утвердить русскую идентичность русскоязычного населения, как нациеобразующую, как политический феномен, и с помощью становления такой новой идентичности части украинцев, с одной стороны, тормозить процесс национальной консолидации внутри страны, а с другой иметь влияние на украинскую внутреннюю политику и внутренние экономические процессы через ту часть украинского общества, для которой русскоязычная идентичность будет важнее, чем украинская идентичность», - считает эксперт.

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Он привел пример, как россияне работают в тех странах, где им удалось создать непризнанные республики, скажем, в Молдове – Приднестровье. В Абхазии, Южной Осетии также длительное время закладывались национальные конфликты – с целью стать посредником и влиять на ситуацию.

«Грубо говоря, вместо Украины на территории одной страны создается два субъекта, и с ними ведется такая балансирующая игра: торгуясь с одним, требуют что-то от другого, - моделирует ситуацию эксперт. - Это ослабляет субъектность украинского государства. Потому в данном случае, по моему мнению, федерализация была бы вредна».

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