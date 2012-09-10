В Черкассах хотят запретить политические акции

{1-} Черкасский облсовет обратился в суд с просьбой запретить все политические акции на Соборной площади Черкасс с 11 сентября по 7 октября.

В представлении в суд говорится, что на площади перед Домом советов планируется проведение культурных, спортивных и выставочно-ярмарочных мероприятий, сообщает Gazeta.ua.

Облсовет боится, что "одновременное проведение указанных мероприятий и собраний, митингов, демонстраций и других мирных собраний может привести к открытым противостояниям, нарушении общественного порядка и безопасности граждан".

"Накануне выборов власть любым путем будет запрещать оппозиции проводить акции на центральной площади Черкасс", - считает координатор объединенной оппозиции Черкасской Леонид Даценко.

"Перед местными выборами два месяца на площади стояла футбольная площадка, после разгрома палаточного городка в защиту украинского языка - школьная ярмарка. Такими темпами площадь с Соборной можно смело переименовывать в Базарную", - добавил он.

Черкасский окружной админсуд уже запрещал все политические акции на Соборной площади Черкасс с 16 июля по 10 сентября.

Ранее Главред сообщал, что 6 июля в Черкассах бойцы спецподразделения милиции «Беркут» разогнали палаточный городок защитников украинского языка. А оппозиция заявила, что были избиты два депутата Черкасского горсовета – Николай Булатецкий и Максим Булатецкий.

Кроме того, была разогнана группа бабушек из фольклорного коллектива, исполнявших народные песни.

О разгоне палаточного городка заявил вице-спикер Рады и один из лидеров партии «Батьківщина» Николай Томенко.

фото: pro-vincia.com.ua

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