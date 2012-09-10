На патриарха Кирилла подали в суд за лихоимство и сожительство

{1-} Общество защиты прав потребителей «Общественнбщественныый контроль» и его глава Михаил Аншаков пожаловались на патриарха Московского и всея Руси Кирилла в суд Архиерейского собора. Патриарха обвинили в лихоимстве и сожительстве с женщинами.

Согласно ст.31 Положения о церковном суде РПЦ, Архиерейский собор рассматривает в качестве церковного суда первой и последней инстанции дела по догматическим и каноническим отступлениям в деятельности патриарха.

В заявлении «Общественного контроля» говорится, что допущенные многочисленные догматические и канонические отступления в деятельности патриарха Московского и всея Руси Кирилла являются случаем исключительным и основанием для созыва Священным синодом Архиерейского собора для рассмотрения данного вопроса.

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В частности, патриарха обвиняют в лихоимстве, торговле в доме Божьем, стремлении к роскоши, сожительстве с женщиной и принятии сана раньше установленного минимального возраста.

Как сообщает на своей странице в «Живом Журнале» Михаил Аншаков, патриарх нарушил правила Вселенских соборов Православной церкви, которые, в частности, были положены в основу обвинений Pussy Riot. Он насчитал минимум шесть оснований для извержения из сана и отлучения от Церкви Патриарха Московского и всея Руси Кирилла (в миру - Владимир Гундяев).

В качестве примера лихоимства глава «Общественного контроля» приводит присуждение компенсации в размере 19 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба, причиненного квартире Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Замоскворецким судом Москвы.

Патриарха Кирилла также назвали виновным «в участии в трапезах братолюбия» (банкетах, проводимых в залах храма Христа Спасителя).

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Кроме того, он уличен «в стремлении к роскоши», нарушающем правило 96 Шестого Вселенского собора. Данное правило предписывает под угрозой отлучения, чтобы все христиане избегали всякой суеты и внешних украшений и старались, чрез смиренную жизнь и примерное поведение, елико возможно, приблизиться к Богу.

Ранее «Главред» сообщал, что протоиерей Всеволод Чаплин, глава отдела по взаимоотношениям церкви и общества РПЦ заявил, что представители духовенства могут принимать дорогие подарки, поскольку люди высказывают этим свою любовь.

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