СМИ опубликовали скандальное интервью сокамерницы Тимошенко

Бывшая сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии № 94 Юлия Абаплова рассказал о том, что хотя Тимошенко и жаловалась на боли в спине – одевала туфли на высоком каблуке, а также по 4-5 часов сидела за столом, что-то писала и читала.

Об этом она рассказал в интервью УНН.

«За время, которое мы проводили вместе, Тимошенко постоянно и неоднократно жаловалась всем, кто приходил, на состояние своего здоровья. Однако, находясь в ванной комнате, занималась физическими упражнениями, просила принести ей туда стул, наполняла пластиковые бутылки водой и занималась спортом . Говорила, что не может сидеть, однако в течение четырех-пяти часов подряд сидела на кухне за столом на стуле и что-то писала и читала», - сказала Абаплова.

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По словам женщины, Тимошенко жаловалась на боли в спине, говорила, что не может ходить, но надевала туфли на высоких каблуках.

«Она жаловалась всем. То есть любой человек, который заходил, или администрация колонии, врачи - все время постоянные жалобы на боли в спине. Со мной она не отходила от этой, скажем так, игры. Со стороны это выглядит, как игра» , - сказала Абаплова.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко осуждена на 7 лет лишения свободы. Некоторое время она содержалась в Качановской исправительной колонии в Харькове. С 9 мая экс-премьер находится на реабилитации в ЦКБ № 5 «Укрзалізниці» в Харькове, где уже прошла более 300 реабилитационных процедур.

видео: youtube.com

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