Сокамерница рассказала, как Тимошенко занималась спортом и носила каблуки

Бывшая сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии № 94 Юлия Абаплова рассказал о том, что хотя экс-премьер все время жаловалась на состояние своего здоровья, посещая ванную комнату делала физические упражнения

Об этом она рассказал в интервью УНН.

«За время, которое мы проводили вместе, Тимошенко постоянно и неоднократно жаловалась всем, кто приходил, на состояние своего здоровья. Однако, находясь в ванной комнате, занималась физическими упражнениями, просила принести ей туда стул, наполняла пластиковые бутылки водой и занималась спортом . Говорила, что не может сидеть, однако в течение четырех-пяти часов подряд сидела на кухне за столом на стуле и что-то писала и читала», - сказала Абаплова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К Тимошенко подселили фальшивомонетчицу и воровку