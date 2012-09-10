Шушкевич выдал тайну: Лукашенко охраняют 2 тысячи человек

{1-} Оппозиционный политик и экс-спикер парламента Беларуси Станислав Шушкевич, который возглавлял страну с 1991 по 1994 год, и сегодня является одним из немногих политиков, кто решается открыто идти на конфронтацию с Александром Лукашенко заявил, что нынешнего президента РБ охраняют более 2-х тысяч человек.

Об этом он заявил в интервью «Главкому».

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Отвечая на вопрос, можно ли назвать Лукашенко богатым человеком, Шушкевич заметил, что это «тщательно скрываемые вещи, и ходит много всяких басен».

«Я только могу сказать, что когда я был первым лицом государства, вся моя охрана состояла из девяти человек. Охрана Лукашенко превышает две тысячи человек. Это факт», - заметил 77-летний опальный белорусский политик.

Ранее «Главред» сообщал, что Шушкевич попал в базу «невыездных политиков», и 18 марта он не смог выехать в Литву, где должен был работать. Белорусские пограничники заявили, что он находится в базе «невыездных».

фото: charter97.org

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