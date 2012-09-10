Сокамерница рассказала, как была прислугой у Тимошенко

{1-} Бывшая сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии № 94 Юлия Абаплова рассказал о том, что она почти четыре месяца была прислугой у Тимошенко – убирала в камере и готовила еду.

Об этом она рассказал в интервью УНН.

«С 30 декабря 2011 года по 20 апреля этого года я отбывала наказание с Тимошенко. Помещение, где мы содержались, - камера - находится в Качановской исправительной колонии. Там созданы очень хорошие условия. В СИЗО таких условий у осужденных нет. Вообще все помещения и территория колонии очень упорядочены. Камера для Тимошенко была более комфортабельная», - рассказала Абаплова.

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«За то время, что я находилась рядом с ней, я находилась в качестве прислуги. То есть я убирала помещение, я готовила еду, готовила ванну. Когда меня перевели у меня появилось больше свободного времени, даже для себя», - рассказала Абаплова.

«Постоянные передачи, передаваемые, в нереальном количестве были с различными заморскими, эксклюзивными фруктами и овощами - большинство людей такого на свободе не видят», - посетовала экс-сокамерница Тимошенко.

Ранее «Главред» сообщал, что Тимошенко осуждена на 7 лет лишения свободы. Некоторое время она содержалась в Качановской исправительной колонии в Харькове. С 9 мая экс-премьер находится на реабилитации в ЦКБ № 5 «Укрзалізниці» в Харькове, где уже прошла более 300 реабилитационных процедур.

фото: odnoklassniki.ru

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