Тюремщики отрицают, что подслушивают свидания Луценко

{1-} Конфиденциальность свиданий экс-министра внутренних дел Юрия Луценко, который отбывает наказание в Менской исправительной колонии №91 (Черниговская область), соблюдается, заявила пресс-служба Госпенитенциарной службы.

«Согласно требованиям нормативных актов, свидания осужденного Луценко с адвокатами и защитниками проводятся в комнате краткосрочных свиданий Менской колонии. Порядок оборудования таких комнат также обусловлен требованиями нормативных документов. В частности, такие комнаты оборудованы кабинами, разделенными между собой стеклянными перегородками. В кабинах установлены полочки с вмонтированными переговорными устройствами (телефонными трубками). Конфиденциальность свиданий, которые проходят в таких комнатах, не нарушена», - говорится в сообщении.

Госпенитенциарная служба также отмечает безосновательность заявлений защиты экс-министра о том, что ему не передают корреспонденцию.

«Порядок направления обращений или получения осужденными корреспонденции также регламентируется Уголовно-исполнительным кодексом Украины и Правилами внутреннего распорядка учреждений выполнения наказаний. Все обращения (какие направляются осужденными, или приходят в адрес осужденных) регистрируются в канцелярии учреждения, после чего направляются (передаются) адресатам. Соответственно, заявления относительно невозможности передачи корреспонденции осужденному Луценко не отвечают действительности», - подчеркивается в сообщении.

Ранее «Главред» сообщал, что защитник и жена Луценко - Ирина заявила, что не смогла конфиденциально пообщаться со своим подзащитным в Менской колонии. «Мы снова увидели Луценко за стеклом, услышав голос только в телефонную трубку», - отметила Ирина Луценко, заявив о нарушениях как прав защитников, так и самого осужденного.

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