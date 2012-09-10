Сокамерница рассказала, как ее хотели купить адвокаты Тимошенко

{1-} Бывшая сокамерница экс-премьера Юлии Тимошенко по Качановской колонии № 94 Юлия Абаплова, которая почти четыре месяца была прислугой у Тимошенко, рассказала, как ее «окучивали» адвокаты экс-премьера.

Об этом она рассказал в интервью УНН.

Отвечая на вопрос, помогали ли ей родственники экс-премьера, Абаплова рассказала, что с 19 июля Тимошенко наняла каких-то адвокатов, которые начали носить передачи.

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«Это выглядело, как купить ... или подать от моего имени или чтобы я сказала какую-то информацию, которая не соответствует действительности», - посетовала она.

«Эти адвокаты, какие-то люди, начали ездить к моим родным. Начали дергать моего отца. То есть они проводят какую-то свою игру, которая ни мне, ни моим родным не нужна», - пожаловалась Абаплова.

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«Я хочу спокойно отсидеть свой срок и выйти на свободу. Когда я разговаривала с отцом по телефону, он говорил, что это просто надоело», - подчеркнула она.

Ранее «Главред» сообщал, что руководство Качановской колонии отказывается предоставить встречу с адвокатом Абапловой и более того – скрывает ее от родни, о чем заявил адвокат самой заключенной Александр Серещенко.

Отцу Абапловой также отказывают в свиданиях с ней. «Начальник колонии вместе со своим первым замом вышли и сказали, что дочь, которая 2,5 года не видела отца и находится в местах лишения свободы, отказывается к нему выйти на свидание, потому что она ненакрашена», - сказал адвокат.

фото: odnoklassniki.ru

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