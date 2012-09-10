Кличко о дебатах с Шевченко: зачем спорить с тем, кто не попадет в Раду

{1-} 12-кратный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталий Кличко и его партия УДАР считает своим основным оппонентом Партию регионов и ее сателлитов. Дебаты нужны именно между оппонентами.

Так в пресс-службе партии ответили на предложение экс-футболиста Андрея Шевченко о дебатах.

«Во всем мире во время выборов принято вести дебаты со своими политическими оппонентами, с теми, с кем радикально отличаются взгляды на ситуацию в стране и ее развитие», - отметили в УДАРе.

«Если Андрей Шевченко, который делает первые шаги в политике, вслух заявляет, что их политический предвыборный проект «Украина - вперед!» является оппонентом УДАРа и оппозиции, то есть, провластным проектом, тогда УДАР готов к дебатам в рамках: оппозиция против ПР и ее сателлитов», - пояснили в партии Кличко.

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Там также отметили, что не видят смысла сейчас дебатировать с теми политсилами, которые имеют плохие шансы на попадание в новую Верховную Раду.

«Пока что сателлиты партии власти самостоятельно не проходят в парламент, поэтому вести дебаты есть смысл только с теми силами, которые преодолевают 5% барьер», - подчеркнули в УДАРе.

Ранее «Главред» сообщал, что второй номер избирательного списка партии «Украина – вперед!» Андрей Шевченко поздравил Кличко с победой над Мануэлем Чарром, пожелав ему успехов в спорте и политике, и предложил встретиться на дебатах. «Поздравляю Виталия. Он молодец, удачи ему в спорте и политике. Так уж сложилось, что мы в разных партиях, поэтому предлагаю, чтобы в ближайшее время наши команды встретились на политических дебатах и обсудили вопросы будущего Украины», – сказал экс-футболист.

фото: dynamo.kiev.ua, Главред

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