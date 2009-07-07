«Безголовый» МИД

Уже четыре месяца Министерство иностранных дел Украины работает без министра. Последнего руководителя внешнеполитического ведомства Владимира Огрызко отправили в отставку в начале марта. Депутаты обвинили его в проигрыше в «румынском деле» - в Международном суде ООН, где рассматривался вопрос распределения Черного моря с Румынией. Однако голосование против Владимира Станиславовича части депутатов от фракции БЮТ подсказывало, что причина лежит вовсе не в профессиональной плоскости. В феврале министр подписал циркуляр для руководителей украинских посольств за рубежом, в котором содержалась просьба дезавуировать заявление премьер-министра, пугавшее весь мир возвращением на газовый рынок «РосУкрЭнерго». Политики истолковали министерский циркуляр как своего рода указание - критиковать везде Юлию Тимошенко (хотя ни слова в документе об этом не было).

С министрами иностранных дел у руководителей украинского правительства действительно не складывалось. Особенно после того, как вступила в силу новая поправка к Конституции. Бориса Тарасюка также отправили в отставку после его длительной конфронтации с премьером Виктором Януковичем. Исключением может быть разве что Арсений Яценюк, который не был замечен в жестких дебатах на министерском посту с премьером Виктором Януковичем. Хотя ему могло просто повезти, поскольку у Виктора Федоровича и без того хватало проблем: нужно было проводить предвыборную кампанию после объявления Президентом досрочных выборов в 2007 году.

МИД всегда считался достаточно самостоятельным ведомством - даже во времена жесткой вертикали власти Леонида Кучмы за министерством держалась слава эдакого островка вольнодумства. Отдельные представители МИДа могли даже позволить себе не согласиться с генеральной линией, с политикой, проводимой Администрацией Президента. В министерстве давно сформировалась профессиональная команда единомышленников, единодушных в своих взглядах относительно внешнеполитического будущего Украины. В стенах ведомства сложно (если вообще возможно) найти человека, который бы выступал против интеграции государства в Евросоюз или НАТО.

Возможно, поэтому руководители МИДа всегда были очень некомфортными для тех руководителей правительства, которые пытались осуществлять политику по принципу «и вашим, и нашим». Особенно если действия дипломатов могли ударить по рейтингу премьер-министра. Так было и в случае с Януковичем, так было и в случае с Юлией Тимошенко, которые не очень-то любят распространяться на тему евроатлантической интеграции.

Вероятно, именно поэтому премьеру выгоднее, чтобы руководителя МИДа не было вообще. Тем более во время президентской кампании, когда для руководителя правительства желательно иметь одноголосый Кабмин. Юлия Тимошенко, возможно, изменила мнение лишь в последнее время, когда поняла, что лучше иметь хоть какое-то правительство, чем никакого… Президентская сторона все чаще критикует ее за председательство в правительстве с пустыми креслами. Наверно, потому фракцию БЮТ в настоящий момент так волнуют кадровые вопросы.

В конце концов, предложенный Президентом кандидат Олег Шамшур должен был бы полностью устраивать Юлию Владимировну. Олег Владиславович – весьма рассудительный дипломат, осторожно относящийся к каждому своему слову. Его очень сложно представить в жесткой конфронтации с премьер-министром. Но проправительственные депутаты сначала не спешили принимать решение относительно него, а теперь просто не могут из-за того, что парламент постоянно блокируется оппонентами.

Что же сейчас происходят в МИДе? На самом деле ничего необычного. Работа идет так же, как шла и до сих пор. Хотя некоторые дипломаты и вспоминают, что при министре эта деятельность была более организованной и скоординированной. И не потому, что Владимир Хандогий, в данное время фактически исполняющий обязанности министра, не имеет профессиональных навыков. Только потому, что он сам находится в подвешенном состоянии. С одной стороны, с него могут спросить как с министра, с другой – у него нет таких полномочий.

По нашей информации, Владимир Хандогий до сих пор проходит в официальных документах как первый заместитель министра, а не как исполняющий обязанности. Дипломаты говорят, что сначала его называли и.о. министра, потом временным исполнителем обязанность (в.и.о.), а сейчас – всего лишь первым заместителем.

«А что Хандогий может сегодня сделать? Он же не имеет права голоса на заседаниях Кабмина. Он и не может влиять на решение многих вопросов, требующих принятия иногда и болезненных решений», - рассказал «Главреду» один из сотрудников МИДа.

О каких болезненных решениях может идти речь? В первую очередь о спасении дипломатической службы как таковой. МИД Украины в настоящий момент ощущает серьезную нехватку финансирования - в бюджет были заложены слишком мизерные средства (экс-министр Владимир Огрызко, кстати, не исключал, что это также было местью Юлии Тимошенко). Сегодня министр мог бы бить в набат, вести переговоры с Президентом, премьером, чтобы изменить ситуацию. Если бы ничего не вышло, то руководитель внешнеполитического ведомства мог бы прибегнуть и к более непростым решениям - например, к сокращению количества штата украинских консульств, посольств за рубежом. Сегодня же проблема просто усугубляется, нанося удару как по кошелькам украинских дипломатов, так и по имиджу Украины.

Проблема заключается также и в том, что из-за отсутствия министра страдают национальные интересы. Сотрудники МИДа поговаривают, что их заграничные партнеры хоть и не говорят об этом вслух, однако пытаются оттянуть переговоры до тех времен, когда будет назначен руководитель министерства. В самом внешнеполитическом ведомстве отказываются говорить о каких именно консультациях или встречах идет речь, однако можно заметить, что в Киеве за последние четыре месяца побывало с визитами не так и много заграничных министров иностранных дел. Из наиболее памятных - только приезд двух руководителей внешнеполитических ведомств Польши и Германии Радослава Сикорского и Франка-Вальтера Штайнмайера. Кстати, у них не хватило времени на встречу с Владимиром Хандогием. Насколько известно «Главреду», это произошло из-за изменений в их графике. На первую встречу серьезно опоздал Президент Виктор Ющенко, поэтому пришлись «подвинуть» во времени и другую встречу. Поэтому и поездка в МИД Украины была отменена. Но разве приняли бы такое решение иностранные гости, если бы у МИДа был полноправный руководитель?

Большинство дипломатов отмечают, что на внутренней работе министерства отсутствие руководителя особо не сказывается. В МИДе рассказывают, что работа в ведомстве настолько организована и согласована, что пустое министерское кресло для сотрудников среднего или нижнего звена просто не заметно - там работа так же кипит. Например, полным ходом идет подготовка Ежегодной национальной программы Украина-НАТО (на смену Плану действий относительно членства), проходят постоянные консультации по созданию зоны свободной торговли между нашим государством и Евросоюзом.

В действительности шансы, что кадровый бардак в стране будет прекращен до президентских выборов, крайне низки. Сохранение же ситуации может нанести еще больший вред государству. Неизвестно, например, как поведет себя заграница по отношению к украинским выборам? Министр иностранных дел - это первый человек, который должен реагировать на возможное вмешательство иностранных граждан в отечественный избирательный процесс. А интерес к украинским выборам и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе очень серьезен.

Речь, в конечном итоге, может идти даже не о борьбе с вмешательством, а о простом диалоге между министрами для того, чтобы проинформировать иностранных партнеров о событиях в стране. Украине это бы не помешало, учитывая финансово-экономический кризис. Министр вполне бы мог позвонить своему немецкому, французскому или британскому коллеге и поговорить о необходимости предоставления Украине кредитов - в ходе таких разговоров можно было бы снять какие-то подозрения у партнеров. Может ли позвонить иностранному министру временно исполняющий обязанности?

Проблема заключается еще и в том, что Олег Шамшур, которого Президент предлагает на министерскую должность, вовсе не горит желанием занять главное дипломатическое кресло в такое время. «Он просил Виктора Андреевича отозвать его кандидатуру», - рассказывают «Главреду» источники в Секретариате Президента. Почему Президент не спешит? Возможно, потому, что для него назначение Шамшура уже стало делом принципа (таким же делом принципа для него когда-то было назначение и Владимира Огрызко). А может, и потому, что понимает: кадровые вопросы нынешний парламент и без того не решит.



Анатолий Зленко: «За сорок лет своей работы не встречался с такими случаями»



{1-} За комментарием по поводу нынешней ситуации с МИДом «Главред» обратился к дважды министру иностранных дел Анатолию Зленко

- К каким последствиям приводит отсутствие министра иностранных дел на протяжении вот уже четырех месяцев?

- Отсутствие министра не привносит стабильность в работу ведомства. И это касается министерства в любой стране. Дело в том, что есть такие вопросы, которые министр иностранных дел должен решать лично. Подписание соответствующих документов, выход на определенные контакты, проведение на должном уровне переговоров и так далее. Обезглавленный МИД приводит к тому, что ослабляются контакты, не наносятся соответствующие визиты, не делается на соответствующем уровне текущая работа, которую, согласно Конституции Украины, должен обеспечивать Президент страны. Отсутствие министра иностранных дел не добавляет работе внешнеполитического ведомства необходимого авторитета и не обеспечивает соответствующий уровень его работы. Поэтому у наших партнеров может сложиться впечатление какого-то безразличия в отношении как к МИДу, так и в целом к стране. Я уверен, что дипломаты МИДа, нынешние руководители МИДа - люди достаточно компетентные и они, естественно, понимают, какие задачи должно исполнять внешнеполитическое ведомство. Но следует учитывать, что есть соответствующие процедуры, каноны, которые должны обеспечиваться именно главой МИДа. Конечно, отсутствие министра несвоевременно еще и из-за глубокого экономического кризиса, который сейчас переживает наша страна. Казалось бы, внешняя политика должна внести свой непосредственный вклад в поиск путей выхода из кризиса, привлечения инвестиций. Но в настоящее время МИД находится как бы в стороне, является исключением из этого процесса. Вспомним, что в свое время сам МИД Украины было в авангарде всех государственно-созидательных процессов как внутри страны, так и на международном уровне. Это широко признавалось в мире. Если мы хотим повысить международные позиции Украины, если хотим занять надлежащую нишу в геополитическом расписании системы международных отношений, то соответственно должен играть свою роль и МИД Украины.

- Насколько часто вам как дипломату приходились сталкиваться с ситуацией, когда на протяжении долгого времени отсутствовали министры иностранных дел в других странах? К каким последствиям это приводило у них?

- Я вообще не припоминаю случаев, когда в течение такого длительного периода где-то отсутствовал бы министр иностранных дел. Конечно, какое-то время его могут не назначать, когда, например, происходит переформатирование или перегруппировка определенной политической силы в связи с проведением выборов. Но за сорок лет дипломатической работы я не встречался с такими случаями, когда на протяжении такого периода отсутствовал министр иностранных дел. Если мы хотим занять соответствующую нишу в геополитическом расписании силы, то должен быть мобилизован МИД. Если хотим плестись в хвосте мирового развития, то, конечно, можем обходиться и тем, что имеем сейчас. Я ни в коем случае не унижаю людей, стоящих сегодня во главе МИДа. Это чрезвычайно опытные люди. Но есть соответствующие правила игры. И их необходимо придерживаться.

- Правда ли то, что иностранные министры могут отказываться от встреч только потому, что у нас нет министра?

- Однозначно. Отсутствие министра приводит к необеспечению визитов, необеспечению переговорного процесса, нерешению ряда сложных вопросов, которые должны решаться только на уровне глав внешнеполитических ведомств. Это однозначно должны все понимать.

- Но есть подозрения, что министра до выборов так и не назначат?

- Просто сегодня это не считается первоочередным вопросом. На повестке дня - выведение Украины из экономического кризиса, обеспечение необходимой стабильности, следующие президентские выборы, которые должны внести ясность и во внутриполитический, и во внешнеполитический курсы нашего государства. Поэтому, понятное дело, вопрос назначения министра отходит на второй план.