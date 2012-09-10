США рассекретили документы о расстреле поляков под Катынью

{1-} США опубликовали свыше тысячи страниц документов из архивов различных американских ведомств, касающихся расстрела поляков под Катынью в 1940 году

Об этом со ссылкой на посольство Польши в Вашингтоне сообщает РИА Новости.

«Искренне надеемся, что новый сборник документов... окажется ценным источником материала для ученых, исследователей, журналистов, экспертов и общественного мнения в широком смысле. Мы также уверены, что он проложит путь к полному и всеобъемлющему рассекречиванию всех документов об этом преступлении», - говорится в сообщении посольства.

Историки, в частности, надеются найти подтверждения тому, что президент США Франклин Рузвельт знал о непричастности немцев к расстрелу поляков, хотя публично отстаивал противоположную точку зрения в надежде на помощь СССР в войне с Японией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия объяснила проблему Катыни: нет документов – нет реабилитации

Сборник помимо документов различных американских ведомств содержит фотографии местности в районе Катыни, карты, документальные фильмы.

Польская сторона ранее обратилась в Страсбургский суд, выразив свое неудовлетворение проведенным Россией расследованием событий 70-летней давности. В апреле суд признал Россию нарушившей статью 3 (запрещение пыток) Европейской конвенции о защите прав человека, сочтя, что российские власти не предоставили некоторым из заявителей достаточно информации о судьбе их родственников. При этом судьи не стали выносить решение по жалобе на нарушение статьи 2 (право на жизнь). В июле это решение было обжаловано.

фото: ej.ru

Новости по теме:

Польша потребовала от России все документы о расстрелах в Катыни

Внук Сталина просит возобновить производство по Катынскому делу

В Европейском суде признали расстрел под Катынью военным преступлением