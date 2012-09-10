В Газпроме назвали Еврокомиссию вором, на котором шапка горит

{1-}Зампред правления Газпрома Александр Медведев упрекает Еврокомиссию в нечестной игре по отношению к компании в ответ на обвинения брюссельского регулятора в монополизме. Об этом сообщает Интерфакс



"Есть такая поговорка - на воре и шапка горит. В данном случае она должна гореть на голове Европейской комиссии", - заявил менеджер.



Он напомнил, что, во-первых, Газпром был пионером рыночных реформ на европейском рынке. Во-вторых, компания продолжает страдать от блокирования доступа к газопроводам, в-третьих, Газпром выполняет законодательство стран, где он работает.



"Надеюсь, что мы сможем в режиме диалога разрешить возникшие у комиссии вопросы. Я планирую в ближайшие время встретиться в замкомиссара по конкуренции и, глядя в глаза ему, обсудить все вопросы", - сообщил Медведев.

Как ранее писал Главред, в начале сентября Еврокомиссия начала расследование по подозрениям в антиконкурентной деятельности Газпрома. В частности, это касается контрактов и деятельности компании в Болгарии, Чехии, Польши, Словакии и трех балтийских республиках.

Основное подозрение Еврокомиссии заключается в том, что "Газпром" мог помешать диверсификации газовых поставок, устанавливая как раз не рыночные, а необоснованно завышенные цены с помощью привязки цены газа к цене нефти.

Со своей стороны руководство Газпрома настаивает, что деятельность компании осуществлялась в соответствии со стандартами других энергопоставщиков и экспортеров.

Не остался в стороне от конфликта и президент РФ Владимир Путин, который в ответ на расследование пригрозил Европе санкциями.

Фото ecorb.ru

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