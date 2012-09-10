У Януковича рассказали, когда будет представлен проект бюджета-2013

{1-}Правительство Украины должно предложить проект государтсвенного бюджета на 2013 год до 17 сентября, сообщила первый заместитель главы Администрации Президента Украины Ирина Акимова.
"Сейчас правительство перед тем, как предложить проект бюджета в парламент, а я знаю, что это должно произойти до 17 сентября, сделает обновление макроэкономического прогноза. Вместе с появлением бюджета, естественно, появятся и новые макроэкономические прогнозы", - заявила она, пишет Корреспондент со ссылкой на УНИАН.
Однако, по ее словам, еще рано озвучивать показатели, которые связаны с будущим бюджетом. Кроме того, она заверила, что макроэкономические прогнозы нам дают "наши международные партнеры, Мировой банк и Международный валютный фонд". При этом "уровень инфляции прогнозируется где-то в промежутке между 4,5 - 5,5% на этот год и 5 -7% на следующий год".
"То есть, вы видите, что цифры весьма и весьма приличные, учитывая не простую макроэкономическую ситуацию за пределами Украины. Я думаю, что в рамках этих показателей и будет сформирован макроэкономический прогноз", - подчеркнула Акимова.
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