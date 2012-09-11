Ющенко и "Наша Украина" намерены отобрать голоса у оппозиции - Кириленко

{1-}Партия "Наша Украина", которую ведет на парламентские выборы Виктор Ющенко, имеет целью отобрать голоса оппозиционных партий. Об этом в эфире "5 канала" сказал народный депутат от НУ-НС Вячеслав Кириленко.

"У Ющенко может быть одна игра - отними голоса у объединенной оппозиции. Однако такая игра ничем не закончится, только подтвердит, что страна идет путем четкого разделения на власть и оппозицию", - отметил Кириленко, сообщает УНН.

Одновременно он подчеркнул, что Объединенная оппозиция предлагала партии "УДАР" Виталия Кличко согласовать кандидатов в народные депутаты в мажоритарных округах.

Как сообщал Главред, 28 августа в партии Виталия Кличко заявили, что объединенная оппозиция пользуется черным пиаром против партии УДАР.

Напомним, парламентские выборы в Украине состоятся 28 октября.

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