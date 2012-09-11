Генсек НАТО уверен, что в Афганистане принцу Гарри ничего не угрожает

{1-}Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что он не беспокоится за безопасность британского принца Гарри, проходящего службу в Афганистане.

Боевики радикального движения "Талибан" ранее заявили агентству Франс Пресс, что убьют принца Гарри, прибывшего в провинцию Гильменд на юге Афганистана для прохождения службы в качестве пилота вертолета Королевских ВВС. Представитель "Талибана" отметил, что попыток похитить принца не будет, пишет РИА Новости.

"Это (подобного рода заявления) не вызывает обеспокоенность", - сказал Расмуссен журналистам в Брюсселе.

Он заверил, что НАТО делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность всех без исключения военных в Афганистане, независимо от личностей.

Принц прибыл в Афганистан в прошлый четверг и находится сейчас на главной британской базе "Кэмп Бастион". Третий в очереди британского престолонаследия, 27-летний Гарри будет принимать участие в активных боевых действиях против "Талибана".

В 2008 году принц Гарри уже провел десять недель на службе в этой афганской провинции. Тогда он вынужден был вернуться в Британию раньше времени, так как информация о его местонахождении просочилась в СМИ. На этот раз о его расквартировке в Афганистане было известно заранее, и Минобороны подтвердило факт прибытия на базу.

Министерство оценивает угрозу безопасности своих пилотов боевых вертолетов Apache в Афганистане как "низкую", поэтому меры предосторожности на этот раз ниже, чем в 2008 году, когда Гарри был передовым авиационным наводчиком. Гарри прибыл на "Кэмп Бастион" в составе боевой группы из 100 человек. Как сообщается, принц будет жить в грузовом контейнере с другим военнослужащим.

Напомним, принц Гарри имеет звание капитана армейского воздушного корпуса и награжден медалью "За участие в военной кампании в Афганистане", где он служил в 2007-2008 годах.

Как сообщалось ранее, британская газета The Sun опубликовала фотографии обнаженного принца Гарри, таким образом, она стала первым печатным изданием страны, проигнорировавшим просьбу королевской семьи к национальным СМИ не обнародовать эти фотографии.

Первым фотографии обнаженного принца с неизвестной девушкой опубликовал популярный в США веб-сайт TMZ, отслеживающий события жизни знаменитостей. Предположительно, фотографии сделаны в номере гостиницы в американском городе Лас-Вегасе, где Гарри отдыхал вместе с друзьями.

Источник, близкий к английской королевской семье, подтвердил, что на фотографиях, действительно, изображен именно младший сын наследного британского принца Чарльза. Однако комментировать этот случай представитель принца отказался.

Тысячи британцев провели в социальных сетях акцию в поддержку принца Гарри, создав специальную страницу на Facebook, где они выкладывают свои фотографии в обнаженном виде.

фото: svobodanews.ru

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