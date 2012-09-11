Лавру проверяют Счетная палата и ГлавКРУ

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Деятельность Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника проверят Счетная палата и Главное контрольно-ревизионное управление Украины.

Об этом на пресс-конференции заявила заместитель генерального директора заповедника по экономической и финансовой работе Лилия Стиренко, сообщает Интерфакс-Украина.

"С 5-го числа, буквально в день назначения Любомира Павловича (Михайлина, генеральный директор Киево-Печерского заповедника. – Ред.) – заход Счетной палаты, и с 13 сентября заходит ГлавКРУ. Они сделают соответствующие выводы, проверят все вопросы, которые были", – сообщила Стиренко.

По ее словам, эти проверки проводятся не в плановом порядке, а по поручению. "Я не могу сказать, по чьему поручению… Это нужно выяснять у органа, который пришел к нам", – сказала она, отвечая на уточняющий вопрос журналистов.

В свою очередь, новый гендиректор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника Любомир Михайлина пообещал уладить конфликт, возникший в коллективе заповеднике, и не мешать работе профессионалов. По его словам, сейчас Лавра находится "в юридической ловушке, из которой мы должны достойно выйти".

Как ранее писал Главред, перед назначением Михайлины Лавра почти месяц оставалась без руководителя – обязанности гендиректора исполняла Наталья Клименко. Незадолго до ее назначения, 9 августа, министр культуры Кулиняк со скандалом уволил руководителя заповедника Викторию Лисничую. В скандале была замешана украинская модель Влада Прокаева, которая призналась, что за пост заместителя гендиректора дала взятку в 50 тысяч долларов. Лисничая назвала свое увольнение безосновательным.

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