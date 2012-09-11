Михалков открестился от обвинений в гибели Белявского

11 сентября 2012, 07:17

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Союз кинематографистов (СК) России, возглавляемый известным актером и режиссером Никитой Михалковым, оказывает помощь актерам-ветеранам через свои подразделения и фонды.

Об этом заявила исполнительный директор Гильдии актеров кино России Валерия Гущина в ответ на выступление актера Станислава Садальского, обвинившего СК РФ и лично Михалкова в том, что нищета довела до самоубийства известного актера театра и кино Александра Белявского, сообщает РИА Новости.

"Гильдия актеров кино России старается привлекать меценатов. Их не очень много, так как налоговая политика сейчас такая, что быть меценатом безумно трудно. Привлеченные средства распределяются правлением Гильдии. 50 кинематографистам мы оплачиваем услуги ЖКХ", - пояснила агентству.

По ее словам, такая же помощь оказывалась и Александру Белявскому. "Мы платили за квартиру и коммунальные услуги - так Союз ежемесячно помогал Саше", - пояснила Гущина.

"Мы помогаем всем членам Союза, достигшим 75-летнего возраста: доплачиваем ежемесячно к пенсии 600 рублей. Тяжелобольным наш фонд также доплачивает ежемесячно по 5 тысяч рублей. Все народные артисты СССР получают ежегодно 150 тысяч рублей. Народные артисты России - 120 тысяч. Кроме этого, наш фонд оплачивает дорогостоящие лекарства, операции, санатории, пребывание в больничных стационарах. На эти цели нуждающимся выделяется от 50 до 600 тысяч рублей единовременно", – отметила представитель фонда помощи ветеранам кино "Урга - территория любви"Елена Третьяк.

По ее словам, общая сумма, на которую в этом году была оказана такая помощь - 9 миллионов рублей. Еще 6-7 миллионов рублей фонд ежегодно выделяет на покупку бытовой техники и продуктовых наборов.

"Мы помогаем примерно 1000-1200 кинематографистам ежегодно. Они все у нас в поле зрения. 28 сентября у нас будет день пожилого человека - с подарками, с концертами. Это будет проходить уже в 12-й раз. У нас нет заброшенных актеров. Иногда они сами не просят помощи, я сама звоню кинематографистам и спрашиваю, в чем они нуждаются, чем живут, все ли здоровы", - рассказала Третьяк.

Тем не менее, Гущина считает, что актеры действительно в старости не всегда живут достойно.

"Но в этом не виноват ни Союз кинематографистов, ни какой-то конкретный человек, это сегодня состояние страны. Я бы винила Союз кинематографистов только в одном: нет целенаправленной политики по включению артистов в действие авторского права. Если бы они получали отчисления, проблема была бы решена. Это единственное, что можно сейчас сделать", - заключила Гущина.

Как ранее писал Главред, гибель народного артиста Александра Белявского, который по версии следствия 8 августа покончил с собой, спровоцировала в СМИ и соцсетях волну сообщений о том, что многие актеры в пожилом возрасте живут в нищете, а Союз кинематографистов РФ никак им не помогает. В частности, об этом написал в своем блоге актер Станислав Садальский.

фото: Первый канал

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