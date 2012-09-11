"Аль-Каида" предложила Западу перемирие

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Брат лидера "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири Мухаммед предложил Западу и исламистам заключить мирный договор.

Свое предложение он озвучил в интервью каналу CNN, которое появилось в эфире в преддверии годовщины терактов 11 сентября, сообщает НТВ.

Мухаммед аз-Завахири заявил, что готов взять на себя роль посредника в переговорах, так как "находится в уникальном положении". Он утверждает, что обладает определенным влиянием на брата и уверен, что лидер "Аль-Каиды" его послушает, хоть и не говорил с братом последние 10 лет.

Мухаммед призывает Запад и исламистские организации пойти на взаимные уступки, пообещав помочь остановить насилие.

Основные условия перемирия Мухаммед аз-Завахири сумел уместить в 10 пунктов. Среди них: отказ США и стран Запада от вмешательства в события в мусульманских странах, невмешательство в принципы исламского образования, прекращение войны с исламом и освобождение всех мусульманских заключенных.

Со своей стороны исламисты должны прекратить атаки на США и страны Запада, защищать их законные интересы в мусульманских странах и прекратить провоцировать Вашингтон и западные державы.

Напомним, в 2004 году лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен уже выступал с похожими предложениями и призывал к перемирию. На следущий же год после этого был совершен теракт в лондонском метро, жертвами которого стали 52 человека.

Как ранее писал Главред, международная террористическая группировка "Аль-Каида" взяла на себя ответственность за серию терактов, прокатившихся по Ираку 8-9 сентября, которая унесла жизни более ста человек.

Согласно заявлению представителей группировки, эти теракты "являются ответом на кампанию по ликвидации и пыткам в тюрьмах заключенных-суннитов".

фото: thememriblog.org

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