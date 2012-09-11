Сегодня день памяти жертв теракта 11 сентября в США

{1-}Сегодня исполняется 11 лет со дня самых страшных терактов в истории США.

Боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" 11 сентября 2001 года захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей, пишет РИА Новости.

Четвертый захваченный самолет - печально знаменитый "рейс 93" - рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Пассажиры и члены экипажа, по данным следствия, оказали сопротивление террористам, предотвратив второй теракт в Вашингтоне. Самолет разбился в безлюдном месте в Пенсильвании, все находившиеся на борту люди погибли.

Жертвами терактов 11 сентября стали 2 тысячи 974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Погибшими при терактах также числятся 19 террористов.

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Утром президент США Барак Обама и первая леди США вместе со всей страной почтят память погибших минутой молчания. После этого Барак и Мишель Обама отправятся в Пентагон, где примут участие в церемонии памяти жертв трагедии.

"Президент, конечно же, надеется и уверен в том, что американцы по всей стране найдут завтра время, чтобы подумать о событиях 11 сентября 2001 года, и о том, через что прошла наша страна с того момента. И особенно - для того, чтобы вспомнить о жертвах и семьях тех, кто погиб в тот страшный день", - сказал на пресс-брифинге в понедельник официальный представитель Белого дома Джей Карни.

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Белый дом 10 сентября сообщил, что президент провел специальное совещание, посвященное вопросам обеспечения безопасности в день 11-летия терактов.

"В течение последнего месяца помощник президента по вопросам обеспечения внутренней безопасности и борьбы с терроризмом Джон Бреннан провел несколько встреч по подготовке к этому дню. Во время сегодняшнего брифинга президент и его советники обсудили конкретные меры, которые предпринимаются для предотвращения связанных с годовщиной нападений, равно как и для защиты американских граждан и американских владений за рубежом", - говорится в сообщении Белого дома.

фото; видео: liveleak.com

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